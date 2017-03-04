Главу центральноазиатской службы Би-би-си Хамида Исмаилова депортировали из Узбекистана

- 1 марта прибывшего из Лондона в Ташкент руководителя центральноазиатской службы Би-би-си Хамида Исмаилова не пропустили через погранконтроль в аэропорту и в этот же день выдворили обратно. Об этом журналист рассказал на своей странице в Твиттере, передает AsiaTerra.

Независимый сайт Эльтуз отмечает, что Хамид Исмаилов, как обладатель российского паспорта, имеет право на безвизовый въезд в Узбекистан.

По данным издания, месяц назад МИД Узбекистана получил список членов делегации, среди которых значилось и имя Хамида Исмаилова. Никаких возражений по поводу его приезда высказано не было.

Причина его депортации не озвучивалась. После кровопролитных столкновений в Андижане в 2005 году радиокорпорация Би-Би-си закрыла свой офис в Ташкенте, однако узбекские власти не противились тому, чтобы Хамид Исмаилов посещал Узбекистан.

Хамид Исмаилов – не только журналист, но и узбекский писатель, с 1992 года живет и работает в Лондоне. Его книги переводятся на иностранные языки, издаются и получают престижные премии на Западе однако в самом Узбекистане его произведения находятся под запретом, уточняет Эльтуз.

Напомним, что из республики неоднократно депортировались журналисты и правозащитники, отметившиеся критическими публикациями по отношению к её властям или ситуации в республике в целом, и потому внесенные в специально составленный «черный список».

В 2003 году из республики был выслан российский правозащитник Николай Митрохин, в 2005-м – журналист-международник Игорь Ротарь, в 2012-м – коррсепондент Би-би-си Наталья Антелава и российская журналистка Виктория Ивлева, в 2014-м – московский фотограф Константин Саломатин, в 2015-м – российский антрополог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин, в 2016-м - немецкая журналистка Эдда Шлагер и российская Екатерина Сажнева.