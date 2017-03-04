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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистане подарил 92-летней жительнице квартиру (видео)
CA-NEWS (UZ) - Ветеран войны 1941−45 годов, 92-летняя жительница Кагана (Бухарская область) Мария Алиева получила в подарок к 8 марта от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева двухкомнатную квартиру.

Видеоролик, в котором ветеран с родными входит в новую квартиру и благодарит главу государства, опубликован на странице Шавката Мирзиёева в Facebook.

До этого жилищные условия Марии Алиевой не соответствовали требованиям. Квартира с ремонтом и мебелью располагается на первом этаже нового дома в Кагане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Бухарской области.

В церемонии передачи жилья участвовали хоким Кагана и заместители хокима области.

Женщина и ее родные сердечно поблагодарили Президента за подарок. Ветеран пожелала Шавкату Мирзиёеву долгих лет жизни и отметила, что очень довольна его деятельностью.

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