New York Times уличила помощника Трампа в переговорах с главным раввином России

- Газета The New York Times продолжила сбор сведений о компрометирующих команду Дональда Трампа встречах с россиянами. На этот раз в круг подозреваемых попали главный раввин России и один из помощников Трампа, которые якобы встречались во время предвыборной гонки, передает РБК.

В ходе кампании по поиску возможных контактов представителей выборного штаба Дональда Трампа с россиянами, которая развернулась в стане политических противников действующего президента, издание The New York TImes сообщило, что один из помощников Трампа летом 2016 года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром.

Речь идет о бывшем руководителе юридического департамента Trump Organization Джейсоне Гринблатте, который помогал Дональду Трампу в проведении избирательной кампании. Как пишет газета, информацию о встрече подтвердили и Лазар, и Гринблатт, который в настоящее время в администрации Трампа является специальным представителем на международных переговорах. Кроме того, о подготовке к встрече газете рассказал специалист по связям с общественностью Джошуа Нас, который якобы и организовал эту встречу.

По словам Лазара, которые приводит издание, в разговоре с Гринблаттом речь шла о проблеме антисемитизма, о живущих в России евреях и российском обществе в целом, при этом главный раввин уточнил, что он не обсуждал повестку этой встречи с официальными лицами в Кремле. Как говорится в статье, Гринблатт заявил, что вопросы двусторонних отношений между Россией и США во время беседы не поднимались.

По словам Гринблатта, в ходе кампании он встречался с несколькими лидерами еврейских общин в мире, а встречу с Лазаром при этом он охарактеризовал как, «возможно, не очень продуктивную».

Изданию не удалось ​обнаружить данных о том, что на встрече обсуждались вопросы российско-американских отношений или отмены санкци​й, введенных Вашингтоном против России.

Ранее NYT попала в перечень СМИ, которые Дональд Трамп обвинил в публикации фейковых новостей и назвал «врагами американского народа». Газета активно участвует в развернутой либеральными СМИ кампании «разоблачений» деятельности команды Трампа и практически ежедневно публикует материалы на эту тему, подавляющее большинство которых основано​ на показаниях анонимных источников.

Особое значение либеральные американские СМИ придают контактам с послом России в США Сергеем Кисляком, из-за скандала вокруг разговора с которым уже ушел в отставку советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. После этого под удар попал генпрокурор Джефф Сешнс, которого обвинили во вранье под присягой — якобы он утаил от конгрессменов факт переговоров с Кисляком.

​Телеканал CNN, также активно участвующий в этой кампании, открыто назвал Кисляка шпионом и главным вербовщиком для российской разведки.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «охотой на ведьм» ситуацию вокруг контактов Кисляка. «Я не могу не сослаться на цитату, которую сегодня распространили средства массовой информации: все это очень похоже на охоту на ведьм, — добавил Лавров. — Послы назначаются ради поддержания отношений между государствами, отношения поддерживаются в виде встреч, бесед, контактов».