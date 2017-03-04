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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Британская компания будет выпускать «умные» презервативы

CA-NEWS (CA) - Британская компания с нехитрым названием British Condoms анонсировала очередной фитнес-гаджет, который, правда, предназначается для постельного «спорта».

Разумный презерватив сумеет предоставить собственнику данные о продолжительности полового акта, силе и скорости фрикций, количестве сожженных в процессе секса калорий. Помимо этого разработка будет сообщать о наличии венерических заболеваний.

Невзирая на название, i.Con Смарт Condom, в сущности, не является презервативом. Создатели заверяют, что вся информация будет сохраняться только анонимно. Его стоимость составит приблизительно 59,99 фунта стерлингов — это примерно 4,3 тысячи руб., пишет «ФАН».

Устройство анализирует белки, которые могут показывать о наличии недуга, и сразу предупреждает пользователя. Производитель гарантирует, что все приобретенные данные будут храниться анонимно, но при желании пользователь может поделиться ими в социальных сетях.

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директор Государственного учреждения "Специализированный центр информационных услуг" при ГРС ПКР
Мукашев Данияр Муратбекович
посол КР в Швейцарии, постпред КР при ООН и других международных организациях в г.Женева, посол КР в Лихтенштейне по совместительству
Рысбеков Алтынбек Дурусбекович
заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
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