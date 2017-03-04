Британская компания будет выпускать «умные» презервативы

CA-NEWS (CA) - Британская компания с нехитрым названием British Condoms анонсировала очередной фитнес-гаджет, который, правда, предназначается для постельного «спорта».

Разумный презерватив сумеет предоставить собственнику данные о продолжительности полового акта, силе и скорости фрикций, количестве сожженных в процессе секса калорий. Помимо этого разработка будет сообщать о наличии венерических заболеваний.

Невзирая на название, i.Con Смарт Condom, в сущности, не является презервативом. Создатели заверяют, что вся информация будет сохраняться только анонимно. Его стоимость составит приблизительно 59,99 фунта стерлингов — это примерно 4,3 тысячи руб., пишет «ФАН».

Устройство анализирует белки, которые могут показывать о наличии недуга, и сразу предупреждает пользователя. Производитель гарантирует, что все приобретенные данные будут храниться анонимно, но при желании пользователь может поделиться ими в социальных сетях.