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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российские военные помогут горным районам Таджикистана, отрезанным лавинами

CA-NEWS (TJ) - Российские военные летчики доставят продукты в отрезанные лавинами горные районы Таджикистана, сообщило РИА Новости, ссылаясь на помощника командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослава Рощупкина.

"Летчики 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, доставят продовольствие в отрезанные лавинами районы Горно-Бадахшанской автономной области. Соответствующее обращение поступило от таджикской стороны", — сказал Рощупкин.

Как рассказал Рощупкин, транспортные вертолеты Ми-8МТВ доставят в населенные пункты Вандж и Сагирдашт муку, крупы, макаронные изделия, масла и других продукты первой необходимости.

Он напомнил, что в конце февраля на территории Таджикистана зарегистрировано около ста сходов крупных лавин, вызванных крупнейшими за последние 30 лет снегопадами. Ряд расположенных на Памире поселков до сих пор недоступен для наземного транспорта.

201 военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. В соответствии с международными соглашениями, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

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