Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию

- Азия и мир, политика
- 17:09, 04 марта 2017
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В сообщении уточняется, что визит состоится в ближайшие недели, точное время еще не согласовано.
В МИД Великобритании уточнили, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, «по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении
Пресс-служба МИД Великобритании сослалась при этом на провозглашенный Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся». «Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России — «сотрудничай, но остерегайся», и визит будет в полой мере соответствовать этому подходу», — сообщила пресс-служба британского МИДа.
В заявлении британской стороны говорится также, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам, представляющим для Великобритании национальный интерес. «Мы всегда четко давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией там, где это отвечает нашим национальным интересам», — отметили британские дипломаты. Однако уточнили, что согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее, и что глава МИД Великобритании «продолжит проявлять твердость в тех вопросах, в которых есть разногласия».
Источник «Интерфакса» в российском МИДе подтвердил, что визит Джонсона в настоящее время «находится в проработке».