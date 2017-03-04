РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Лондон анонсировал первый за пять лет визит главы МИДа в Россию
CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что глава ведомства Борис Джонсон принял приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова и посетит Москву с официальным визитом. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что визит состоится в ближайшие недели, точное время еще не согласовано.

В МИД Великобритании уточнили, что переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, «по которым у нас все еще остаются значительные разногласия», — говорится в сообщении

Пресс-служба МИД Великобритании сослалась при этом на провозглашенный Терезой Мэй подход «сотрудничай, но остерегайся». «Премьер-министр и глава МИД четко дали понять, что наша позиция в отношении России — «сотрудничай, но остерегайся», и визит будет в полой мере соответствовать этому подходу», — сообщила пресс-служба британского МИДа.

В заявлении британской стороны говорится также, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с РФ по вопросам, представляющим для Великобритании национальный интерес. «Мы всегда четко давали понять, что Великобритания будет сотрудничать с Россией там, где это отвечает нашим национальным интересам», — отметили британские дипломаты. Однако уточнили, что согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее, и что глава МИД Великобритании «продолжит проявлять твердость в тех вопросах, в которых есть разногласия».

Источник «Интерфакса» в российском МИДе подтвердил, что визит Джонсона в настоящее время «находится в проработке».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абдразаков Салмоорбек Кубатович
директор Государственного учреждения "Специализированный центр информационных услуг" при ГРС ПКР
Мукашев Данияр Муратбекович
посол КР в Швейцарии, постпред КР при ООН и других международных организациях в г.Женева, посол КР в Лихтенштейне по совместительству
Рысбеков Алтынбек Дурусбекович
заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×