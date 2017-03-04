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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Пальмиры вернутся в свои дома после разминирования
CA-NEWS (CA) - Мирные жители Пальмиры вернутся в свои дома, как только саперы закончат разминировать город. Об этом сообщают местные власти. Взрывчатку обезвреживают сирийские специалисты, которых подготовили российские военные. По сведениям, боевики заложили бомбы в жилых домах и автомобилях.

Тем временем Минобороны России распространило видеозапись того, как правительственные войска входят в город. На снятых кадрах видно, как сирийские военные развешивают на улицах флаги республики, оборудуют укрепления на окраинах Пальмиры, чтобы не допустить контратаки террористов. Пока что боевики продолжают оставаться в окрестностях, бои с ними продолжаются.

Между тем, за последние сутки жители другого сирийского города — Алеппо — получили от российских военных 3,5 тонны гуманитарной помощи. Хлеб и продукты раздавали в семи районах города. Об этом сообщают в Центре по примирению враждующих сторон. Всего военные помогли почти четырем с половиной тысячам горожан.

Кроме того, как сообщает "Россия 24", российские летчики доставили около 20 тонн грузов по линии ООН в город Дейр-Эз-Зор. Гуманитарную помощь сбросили на парашютах.

Пальмира была освобождена от террористов в конце марта прошлого года. Во второй раз террористы пришли в город в декабре 2016 года, когда практически все силы сирийской армии были сосредоточены на операции в Алеппо.

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посол КР в Швейцарии, постпред КР при ООН и других международных организациях в г.Женева, посол КР в Лихтенштейне по совместительству
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