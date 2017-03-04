Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов во время предвыборной гонки

- Азия и мир, политика
- 19:42, 04 марта 2017
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«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы [на выборах]. Ничего не нашли», – написал Трамп и задался вопросом, законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании.
«Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!», – добавил Трамп.
Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны во время священного избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал. Плохой (или больной) парень!», – написал президент США.
Уотергейтский скандал произошел в США в 1972—1974 годах. Тогда незадолго до выборов 1972 года, на которых одержал победу кандидат от республиканцев Ричард Никсон, в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры. Скандал, продолжавшийся два года, закончился отставкой Никсона с поста президента, сообщает РБК.