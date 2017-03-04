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  4 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов во время предвыборной гонки
CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обамы в том, что тот прослушивал его телефоны в октябре 2016 года незадолго до выборов президента.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы [на выборах]. Ничего не нашли», – написал Трамп и задался вопросом, законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании.

«Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!», – добавил Трамп.

Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны во время священного избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал. Плохой (или больной) парень!», – написал президент США.

Уотергейтский скандал произошел в США в 1972—1974 годах. Тогда незадолго до выборов 1972 года, на которых одержал победу кандидат от республиканцев Ричард Никсон, в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры. Скандал, продолжавшийся два года, закончился отставкой Никсона с поста президента, сообщает РБК.

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