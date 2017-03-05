Барак Обама отрицает, что прослушивал телефон Дональда Трампа

- Бывший президент США Барак Обама отверг все обвинения в организации прослушивания телефона действующего американского лидера Дональда Трампа. Как заявил представитель прежнего главы государства Кевин Льюис, «ни президент Обама, ни какой-либо чиновник Белого дома никогда не приказывал вести слежку за каким-либо американским гражданином». «Любое иное утверждение является обычной ложью»,— подчеркнул господин Льюис в Twitter.

Кевин Льюис также добавил, что «основное правило администрации Обамы заключалось в том, чтобы ни один чиновник Белого дома никогда не вмешивался ни в какое независимое расследование, которое проводило Министерство юстиции», что, как отмечает Reuters, может косвенно свидетельствовать о возможном наличии формального распоряжения Минюста США о прослушивании телефонных переговоров бывшего кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет Коммерсант.

Факт приказа Барака Обамы отверг также советник бывшего главы государства Бен Родс. На своей странице в Twitter политик указал, что «ни один президент не может приказать вести прослушку». «Эти ограничения были введены, чтобы защитить граждан от таких людей, как вы»,— обратился господин Родс к Дональду Трампу, добавив, что юристы президента не смогут организовать судебный процесс и доказать факт прослушивания телефона. «Такое сможет только лжец»,— заключил Бен Родс.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот приказал прослушивать телефонные разговоры во время избирательной кампании. «Было очень низко со стороны президента Обамы поручить прослушивать мой телефон во время выборов. Это же новый Уотергейт! Плохой парень!» — сообщил господин Трамп в Twitter. «Уверен, для хорошего адвоката это могло бы стать беспроигрышным делом», — добавил он.

Трамп также указал, что в президенство Барака Обамы спецслужбы США якобы прослушивали его офис в небоскребе Trump Tower, а также жилой дом в Нью-Йорке. «Они ничего не нашли»,— добавил президент.

Ранее Дональд Трамп также предположил, что многочисленные утечки конфиденциальной информации из Белого дома в СМИ были спровоцированы экс-президентом Бараком Обамой и теми его сторонниками, которые остались на государственных постах. Также глава государства одобрил инициативу пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, решившего проверить телефоны сотрудников администрации в поисках утечек засекреченной информации в СМИ.