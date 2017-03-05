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  5 марта 2017
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США планируют значительно усилить свои силы в Сирии, - Washington Post
CA-NEWS (CA) - Подготовленный Пентагоном план по взятию Ракки предусматривает значительное усиление американских сил в Сирии, в том числе и увеличения числа спецназовцев, передает РБК.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, Пентагон предложил новый план наступления на Ракку, которую считают своей столицей боевики «Исламского государства» (запрещенной в России организации). Он предусматривает усиление американской группировки.

В частности, речь идет о снятии ограничения численности американских спецназовцев и военных советников. В настоящее время Сирийским демократическим силам помогают около 500 человек. План Пентагона предусматривает, что им придется быть ближе к линии фронта, хотя и не принимать непосредственное участие в боевых действиях.

Помимо этого военное ведомство предлагает направить курдским и оппозиционным отрядам дополнительное вооружение: атакующие вертолеты и артиллерию.

Пентагон готовил этот план около месяца, а в начале недели передал его Дональду Трампу для подробного изучения.

Издание отмечает, что принятие плана невыгодно Турции, которая рассматривает курдские вооруженные отряды как угрозу и выступает категорически против передачи им дополнительного оружия. Однако в Вашингтоне предположили, что жесткая позиция президента Реджепа Эрдогана направлена прежде всего на внутреннее потребление и связана с предстоящим 16 апреля референдумом, в ходе которого гражданам предстоит одобрить или отвергнуть увеличения его полномочий.
При этом американцам приходится учитывать и тот факт, что движущаяся на восток при поддержке ВКС России правительственная армия Сирии становится фактическим буфером между протурецкими отрядами и курдскими ополченцами. В частности они приблизились к городу Манбидж, захват которого курдами в Анкаре рассматривали как угрозу своей безопасности.

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