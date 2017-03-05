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  5 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В США задержали 22 человек после маршей сторонников и противников Трампа

CA-NEWS (CA) - Полиция задержала более 20 человек в нескольких городах США после столкновений в ходе маршей сторонников и противников президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее газета USA Today сообщала, что марши прошли по всей стране в субботу, но обошлись без серьезных столкновений. По данным издания, акции сторонников президента под общим названием March 4 Trump ("Марш за Трампа", в котором обыгрывается также дата 4 марта) прошли примерно в 50 городах, включая Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами.

Как сообщает агентство со ссылкой на полицию города Беркли в Калифорнии, в ходе марша начались столкновения между сторонниками и противниками Трампа, по меньшей мере семь человек пострадали. Отмечается, что никто из пострадавших не был госпитализирован. У задержанных были изъяты различные опасные предметы, включая биты, металлические трубы и доски, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, задержания проводились и в других городах, где проходили марши. В городе Сент-Пол в Миннесоте правоохранители задержали шесть человек после того, как они подожгли пиротехнические изделия прямо в толпе людей. В городе Нэшвилл в Теннеси были задержаны два человека, в городе Олимпия в Вашингтоне — еще четыре демонстранта.

"Марш за Трампа" стал ответом сторонников Трампа на целую серию антипрезидентских выступлений, которые регулярно проходят по всей стране с момента его вступления в должность 20 января. Недовольство вызывает, прежде всего, иммиграционная политика, которую намерен проводить глава государства. Выступая 28 февраля с посланием к конгрессу, Трамп попытался снизить градус напряженности и не стал повторять многие свои тезисы, вызывавшие неприятие у части общества.

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