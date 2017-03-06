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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане откроют мемориальный комплекс первого президента Узбекистана Каримова
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в открытии мемориального комплекса первого президента Узбекистана Ислама Каримова в туркменском городе Чарджоу. Также главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений и обменяются мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Планируется подписание Договора о стратегическом партнерстве двух стран и ряда двусторонних документов по развитию сотрудничества в разных сферах.

Для Шавката Мирзиёева это станет первым зарубежным визитом в качестве президента Узбекистана. В свою очередь, Мирзиёев станет первым высокопоставленным гостем Гурбангулы Бердымухамедова после того, как он был в третий раз избран президентом страны.

Напомним, что 14 февраля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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