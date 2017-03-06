В Узбекистане выявили новые детские сады, использовавшиеся в вечернее и ночное время в качестве «борделей»

- В ходе изучения детских садов в Сурхандарьинской области, где в дневное время детей избивали, а вечером использовали помещения в качестве «борделя», стало известно о том, что подобное явление было распространено чуть ли не во всех детсадах области. Источники в правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время проводится расследование, передает centralasian.org.

Как говорит сотрудник прокуратуры Сурхандарьинской области, количество детсадов, которые в вечернее время использовали в качестве «борделей», составило не четыре, как об этом пишут СМИ, а больше:

"Когда проверили 23 детсада из общих имеющихся в области 290 детских дошкольных учреждений, было установлено, что все они использовались в качестве «борделей», а сотрудники занимались сводничеством. Эти факты были обнаружены в двух детсадах в городе Термезе, в двух детсадах в Денауском районе, в двух детсадах в Ангарском районе, в двух детсадах в Джаркурганском районе, а также в Шерабадском, Музрабадском и Кумкурганском районах Сурхандарьинской области. В этих 23 детсадах, в основном, были установлены факты организации притона для оказания интим-услуг и сводничества. А в детском саду в Денауском районе был установлен факт издевательства над детьми со стороны воспитательниц, – говорит сотрудник областной прокуратуры.

Cотрудник областной администрации, курирующий вопросы дошкольного образования, сообщил о том, что беспредел в 23 детских садах Сурхандарьи будет рассмотрен 5 марта на специальном собрании обладминистрации. «До 3 марта были уволены с работы 20 заведующих. Однако у двух заведующих в Кумкурганском районе еще не взяли заявления, так как они находятся на больничном. Также пока не уволены заведующие в декрете», – сообщил сотрудник администрации.

Родители некоторых воспитанников данного детсада сообщили, что после издевательств со стороны воспитательниц несколько детишек потеряли здоровье. Сотрудник областной администрации отметил, что 22 февраля был вынесен приговор Саломат Каримовой – воспитательнице, которая ножом запугивала детей. «Ей дали 3 года. Еще две сотрудницы детского сада №10 Дильноза Дильмуратова и Зарина Саттарова были приговорены к двум годам тюрьмы соответственно. Две сотрудницы детсада уже отправлены в места лишения свободы для отбывания наказания», – сказал собеседник.

Ранее сообщалось о том, что двое охранников детсадов в Сурхандарьинской области Мусаев Мухиддин и Аллаяров Рустам, превратившие детские дошкольные учреждения в притоны по оказанию интим-услуг, получили по 3 года лишения свободы.