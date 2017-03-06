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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Узбекистана выбросила младенца в мусорный бак в Татарстане
CA-NEWS (UZ) - В Казани сотрудники полиции 4 марта задержали гражданку Узбекистана, выбросившую тело младенца в один из стоящих мусорных баков. По словам обвиняемой 28-летней женщины, она уснула, родив ребенка, а затем обнаружила его мертвым, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Как утверждает Эльвира Газизова, помощника главы СУ СК России по РТ, в Казани мать, гражданка Узбекистана, выбросила тело младенца в мусорный бак, увидев ребенка мертвым. Сотрудники полиции задержали 28-летнюю женщину и предъявили обвинения по факту случившегося происшествия. Выяснилось, что задержанная родила малыша в доме у брата, у которого проживала последнее время. После родов мать уснула, а когда проснулась, то младенец был уже мертв.

Задержанная в Казани мать призналась, что положила тело мертвого младенца в пакет и выбросила в мусорный бак. Сотрудники Следственного комитета Татарстана открыли уголовное дело на задержанную 28-летнюю женщину. Сотрудники полиции назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрические экспертизы.

Тело новорожденного ребенка обнаружили 27 февраля по соседству с местом, где проживала подозреваемая. В процессе следствия правоохранителям удалось задержать мать выброшенного ребенка.

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