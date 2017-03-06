Гражданка Узбекистана выбросила младенца в мусорный бак в Татарстане

- Узбекистан, происшествия
- 8:43, 06 марта 2017
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Как утверждает Эльвира Газизова, помощника главы СУ СК России по РТ, в Казани мать, гражданка Узбекистана, выбросила тело младенца в мусорный бак, увидев ребенка мертвым. Сотрудники полиции задержали 28-летнюю женщину и предъявили обвинения по факту случившегося происшествия. Выяснилось, что задержанная родила малыша в доме у брата, у которого проживала последнее время. После родов мать уснула, а когда проснулась, то младенец был уже мертв.
Задержанная в Казани мать призналась, что положила тело мертвого младенца в пакет и выбросила в мусорный бак. Сотрудники Следственного комитета Татарстана открыли уголовное дело на задержанную 28-летнюю женщину. Сотрудники полиции назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрические экспертизы.
Тело новорожденного ребенка обнаружили 27 февраля по соседству с местом, где проживала подозреваемая. В процессе следствия правоохранителям удалось задержать мать выброшенного ребенка.
|кто есть кто
|Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
|Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"
|Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен