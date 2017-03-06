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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылась выставка произведений женщин-художников Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - По традиции Дирекция художественных выставок в канун международного женского дня 8 марта открывает художественную выставку «Весенний вернисаж», на которой представлено более 100 произведений живописи, графики, скульптуры ведущих художниц Узбекистана.

На торжественном открытии выставки председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нур сердечно поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 марта.

На вернисаже можно познакомиться с творчеством известных художниц Узбекистана таких, как: Римма Гаглоева, Вера Нечаева, Искра Шин, Оксана Залевская, Галина Ли и других.

Украшением экспозиции являются работы известного скульптора Узбекистана Людвиги Нестерович. Малые формы пластики, выполненные из различных пород камня удивят зрителя проницательностью автора, который в куске не огранённого и капризного материала смог увидеть и предать образ, настроение и чувства, сообщила пресс-служба Академии художеств.

В рамках «Весеннего вернисажа» состоялось открытие персональной выставки известной художницы Диларом Мамедовой, где представлены живописные произведения творческого пути автора.

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