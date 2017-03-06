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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ФРС США назвала «уместным» повышение ставки в марте

CA-NEWS (CA) - Федеральная резервная система США может повысить процентную ставку позже в марте, если экономические данные о состоянии рынка труда и инфляции продолжат оставаться на приемлемом уровне, сказала глава ФРС Джанет Йеллен в пятницу, что говорит о скорее всего неизбежном повышении на следующем заседании регулятора, передает Reuters.

Некоторые из коллег Йеллен в американском центробанке в последние дни говорили о возможности повышения ставки на заседании 14-15 марта.

«На нашей встрече позже в этом месяце комитет определит, продолжает ли развиваться ситуация в сфере занятости и инфляции согласно нашим ожиданиям, в случае чего уместным будет дальнейшее регулирование процентной ставки по федеральным фондам», - сказала Йеллен, выступая перед представителями бизнеса в Чикаго.

Глава регулятора также отметила, что в этом году повышение ставок будет более быстрым, поскольку экономике в этом году впервые с момента вступления Йеллен в должность не грозят неизбежные сложности ни внутри страны, ни за рубежом.

«В целом, перспективы дальнейшего умеренного экономического роста выглядят обнадеживающе, отчасти из-за некоторого снижения исходящих из-за рубежа рисков», - сказала Йеллен.

Цель ФРС по безработице в целом достигнута, сказала глава ФРС, а рост цен оживился. В последний раз ФРС подняла ставку в декабре, сигнализировав о трех возможных повышениях в 2017 году.

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