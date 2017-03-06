Bloomberg представил рейтинг 500 самых богатых людей мира

CA-NEWS (CA) - Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров. Возглавляет список основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $85,6 млрд.

Второе и третье место заняли инвестор Уоррен Баффетт с $78,9 мдрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в $53 млрд.

Также в первую десятку вошли экс-президент Inditex Амансио Ортега ($69,3 млрд.), основатель Facebook Марк Цукерберг ($59,1 млрд.), братья Чарльз и Дэвид Кох (по $48,1 млрд.), владеющие большей частью корпорации Koch Industries, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($45,3 млрд.) и основатель IKEA Ингвар Кампрад ($42,9 млрд.).

Индекс и место в рейтинге миллиардеров рассчитывается на основе стоимости акций и отчетности компаний.

В рейтинге 15 россиян, из 7 находятся в первой сотне богатейших людей планеты. На 47-м месте совладелец компаний СИБУР и "Новатэк" Леонид Михельсон с состоянием в $17,5 млрд; на 51-м - глава "Норильского никеля" Михаил Потанин ($16,6 млрд); 54-е место у председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова ($16,5 млрд); 62-е место занимает глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг ($14,8 млрд).

70-ое и 71-ое места в рейтинге миллиардеров делят совладелец USM Holdings Алишер Усманов и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин - у каждого по $13,9 млрд, на 74-м месте находится совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($13,4 млрд); и замыкает первую сотню владелец компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко с $11,6 млрд.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов с $11,4 млрд оказался на 104-м месте, владелец инвестиционной группы Volga Group и старый знакомый Владимира Путина Геннадий Тимченко ($11,3 млрд) - на 105-м, а владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров ($11,2 млрд) - на 108-й позиции рейтинга.

Представителей стран Центральной Азии в списке богатейших люднй планеты нет.