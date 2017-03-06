Экс-премьер Великобритании Тони Блэр встретился с Трампом для обсуждения работы в Белом доме, - The Mail on Sunday

CA-NEWS (CA) - Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил закрытые переговоры в Белом доме в Вашингтоне, в ходе которых речь шла о его работе в команде президента США Дональда Трампа, сообщает The Mail on Sunday со ссылкой на информированные источники.

В ходе встречи велось обсуждение возможности его работы на посту старшего советника Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока.

По словам источника издания, переговоры состоялись в среду, 1 марта. Всего с сентября стороны встречались трижды. Собеседником Блэра якобы был зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер.

По данным источника издания, Блэр, который с 2007 по 2013 год занимал пост спецпосланника Ближневосточного квартета, может занять руководящий пост по данному региону. Формально, отмечает издание, Блэр не имеет права занимать официальные должности в американской администрации, Трамп может сделать его своим советником, отмечает издание.

При этом Би-би-си сообщает, что Блэр отрицает желание стать посланником Трампа. Представитель бывшего премьер-министра Великобритании назвал выдумкой сообщения о том, что тот якобы пытался убедить президента Трампа назначить его на должность посланника США на Ближнем Востоке. При этом его представитель подтвердил сам факт встречи с Кушнером, однако заявил, что Блэр «не выдвигал подобных предложений».

Напомним, Тони Блэр с 2011 года работал советником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. За эту работу он, по данным The Telegraph от октября 2011 года, получал около 8 млн фунтов в год. По более поздним данным доходы команды Т.Блэра были скромнее – общей стоимостью в $6 млн.