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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев и Путин обсудили сирийские переговоры в Астане
CA-NEWS (KZ) - В субботу, 4 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Кыргызстан.

В контексте только что завершившихся женевских переговоров президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года. В свою очередь, президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры.

В Акорде отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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