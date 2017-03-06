Назарбаев и Путин обсудили сирийские переговоры в Астане

- В субботу, 4 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается, в ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Кыргызстан.

В контексте только что завершившихся женевских переговоров президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года. В свою очередь, президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры.

В Акорде отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.