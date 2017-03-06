Президент Турции сравнил политику Германии по отношению к Анкаре с нацизмом

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политика Германии по отношению к Анкаре сопоставима с нацистским режимом, передает Anadolu.

Такое мнение он выразил после того, как Германия запретила турецким чиновникам и министрам посещать митинг турецких граждан в ФРГ, посвященный референдуму по конституционной реформе, запланированной на 16 апреля.

«Власти Германии препятствуют выступлению турецких политиков. Неужели в Берлине считают, что подобными методами они смогут повлиять на итоги конституционного референдума 16 апреля в Турции?», - отметил Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что позиция властей Германии не имеет ничего общего с принципами демократии. «Их нынешние действия ничем не отличаются от методов нацистов», - подчеркнул он.

Как сообщает Би-би-си, канцелярия Ангелы Меркель никак не отреагировала на слова Эрдогана.

На обвинения турецкого лидера ответил заместитель председателя Христианско-демократического союза Германии, заявивший, что турецкий президент реагирует как капризный ребенок, который не может получить то, что хочет.

Ранее на этой неделе власти ФРГ запретили министру юстиции Турции Бекиру Боздагу проводить встречу с гражданами страны в Гаггенау, заявив о недостатке места в конференц-зале и на парковке. Однако турецкие власти считают это решение политически мотивированным. Они думают, указывает издание, что в Германии опасаются увеличения числа сторонников расширения президентских полномочий.