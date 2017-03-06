Ассоциация арабских и туркманских племен Сирии заявила, что поддерживает операцию «Щит Евфрата», проводимую ВС Турции

- Азия и мир, политика
- 9:53, 06 марта 2017
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«Мы благодарны ВС Турции, которые поддерживают Сирийскую освободительную армию (СОА) в ходе операции «Щит Евфрата», нацеленной на освобождение Сирии от террористов ДЕАШ. Турция и СОА спасут народ от насилия PYD (сирийская ветвь Рабочей партии Курдистана), которая при поддержке мировых держав изменила этнический состав населения Сирии, притесняет и грабит народ страны», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что сирийские туркманы и арабы поддерживают идею освобождения городов Мюнбич, Ракка и Талль-Абъяд от террористов PYD и ДЕАШ.
«Мы готовы бороться, чтобы спасти Сирию от террористов», - подчеркивается в сообщении.
Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ДЕАШ. В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ДЕАШ.
|кто есть кто
|Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
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председатель правления ОАО "Айыл Банк"
|Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен