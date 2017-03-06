Казахстан и Китай планируют увеличить грузооборот на треть

- Казахстанские и китайские железнодорожники договорились в Алматы увеличить объемы перевозок грузов в 2017 году. Об этом стало известно на заседании подгруппы железных дорог РК и КНР в рамках совещания Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НК «Қазақстан темір жолы».

Так, через казахстанско-китайские железнодорожные переходы Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос в 2017 году планируется увеличить объем транзитных и экспортно-импортных грузов на 33%. При этом в компании прогнозируют, что взаимный грузооборот в текущем году между Казахстаном и Китаем возрастет до 10 млн 990 тыс. тонн, при этом казахстанский экспорт составит 5,59 млн тонн, импорт и транзит из КНР ожидается в объеме 5,4 млн тонн.

Для сравнения: в 2016 году грузооборот составил 8,3 млн тонн, при этом на экспорт отправлено почти 4,7 млн тонн, импорт и транзит — 3,6 млн тонн.

Кроме того, участники совещания ОСЖД подвели итоги выполнения объемов перевозок в 2016 году, согласовали объемы перевозок на 2017 год. Помимо этого железнодорожными администрациями разработаны технические и организационные мероприятия по выполнению согласованных объемов перевозок на 2017 год.

В работе совещания в Алматы приняли участие представители железных дорог и внешнеторговых организаций Казахстана, Вьетнама, Китая, Монголии, России, КДНР.