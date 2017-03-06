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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Беларуси вновь протестуют против «налога на тунеядство» (видео)

CA-NEWS (CA) - В Бересте на юго-западе Беларуси митингующие вышли в воскресенье, 5 марта, на акцию протеста против «налога на тунеядство». Агентство БелаПАН передает, что на мероприятии присутствовали свыше 500 человек. Интернет-портал БелНовости сообщил об одной тысяче участников.

Протестующие скандировали «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам». «Нет зарплаты - есть налог, депутата кошелек. Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет».

К участникам шествия присоединилась группа активистов анархистского движения в балаклавах и с черным флагом. Правоохранительные органы в происходящее не вмешивались, задержанных нет.

Напомним, в конце февраля в жители Беларуси уже выходили на митинг против «налога на тунеядство»

Напомним, декрет «О предупреждении социального иждивенчества» был подписан президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Декрет установил, что неработающие граждане страны (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин ($242). В среду, 15 февраля стало известно, что в общей сложности сбор заплатили 46 тыс. человек.

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