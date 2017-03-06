Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Туркменистан
- Узбекистан, политика
- 10:17, 06 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова 6 марта отбыл с государственным визитом в Ашхабад.
В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба главы РУз.
По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.
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