Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Туркменистан

- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Гурбангулы Бердымухамедова 6 марта отбыл с государственным визитом в Ашхабад.

В ходе визита главы государств обсудят широкий круг вопросов узбекско-туркменских отношений, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба главы РУз.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание Совместного заявления глав государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.