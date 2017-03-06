ЕАБР может до конца 2018 года определиться с новым составом стран-участниц, Монголия также в списке

"Примерно до конца следующего года можно будет уже определиться - есть перспективы или перспектив нет. Тогда закрываем переговоры с какими-то странами", - заявил Панкин.
Ранее он сообщал, что ЕАБР рассматривает 12 стран-кандидатов, которые могут войти в число стран-участниц финансовой организации. В число таких стран входят Азербайджан, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Монголия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония.
Глава банка развития также уточнил, что процесс по расширению состава стран-участниц ЕАБР не может быть быстрым
"Мы говорим о том, что есть потенциальный интерес, есть предмет для переговоров, есть контакты с другими странами. Но все это развивается достаточно постепенно и небыстро. Но переговоры идут", - отметил он.
|кто есть кто
|Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
|Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"
|Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен