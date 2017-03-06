РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
ЕАБР может до конца 2018 года определиться с новым составом стран-участниц, Монголия также в списке
CA-NEWS (MNG) - монголия флаг Евразийский банк развития (ЕАБР) рассчитывает до конца 2018 г. определиться, какие страны могут войти в число стран-участниц финансовой организации, сообщил ТАССглава ЕАБР Дмитрий Панкин.

"Примерно до конца следующего года можно будет уже определиться - есть перспективы или перспектив нет. Тогда закрываем переговоры с какими-то странами", - заявил Панкин.

Ранее он сообщал, что ЕАБР рассматривает 12 стран-кандидатов, которые могут войти в число стран-участниц финансовой организации. В число таких стран входят Азербайджан, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Монголия, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония.

Глава банка развития также уточнил, что процесс по расширению состава стран-участниц ЕАБР не может быть быстрым

"Мы говорим о том, что есть потенциальный интерес, есть предмет для переговоров, есть контакты с другими странами. Но все это развивается достаточно постепенно и небыстро. Но переговоры идут", - отметил он.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"
Текебаев Омурбек Чиркешович
депутат ЖК КР VI созыва, председатель социалистической партии Ата Мекен
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×