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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сельхозпроизводителям Туркменистана будут выдавать кредиты по льготной ставке

CA-NEWS (TM) - Туркменские банки будут выдавать кредиты по льготной ставке дайханским объединениям, дайханским хозяйствам, сельскохозяйственным акционерным обществам, сельскохозяйственным научно-исследовательским институтам, землевладельцам и арендаторам, частным предпринимателям – производителям сельхозпродукции и не относящимся к государству юридическим лицам, сообщает в субботу госинформагентство Туркменистана.

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана.

Решение нацелено на оказание финансовой поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и стимулирование более активного внедрения в аграрное производство инноваций, современных технологий и передовых методов, повышения плодородия почв, а также на улучшение социально-бытовых условий жизни сельского населения и создания новых рабочих мест.

Согласно документу, полномочным банкам Туркменистана разрешено выделять льготные кредиты на приобретение сельхозтехники, механизмов и инструментов, водосберегающего и поливного оборудования - под 1% годовых на условиях равномерного ежегодного возврата исходя из срока их эксплуатации в 10 лет; в целях финансирования инвестиционных проектов, связанных с развитием животноводства и птицеводства, переработкой и оказанием услуг, а также для приобретения основных средств и имущества - сроком до 10 лет под 5% годовых.

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