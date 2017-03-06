В Туркменистане 18 марта пройдет всенародный субботник
- Туркменистан, общество
- 10:43, 06 марта 2017
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане 18 марта пройдет всенародный ёвар (субботник) по посадке деревьев, сообщает госинформагентство страны.
«В целях превращения страны в цветущий сад, создания лесных зон, надлежащего ухода за посаженными саженцами, президент Туркменистана подписал постановление, предписав провести в стране 18 марта всенародный ёвар (субботник) по посадке деревьев», - говорится в сообщении.
Отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов и Ашхабада предписано обеспечить проведение озеленительного ёвара на высоком организационном уровне.
В 2017 году в целом по стране намечено высадить три миллиона саженцев, в том числе плодовых деревьев, отмечается в сообщении.
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