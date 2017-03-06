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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Госдеп США раскритиковал Душанбе за нарушение прав человека
CA-NEWS (TJ) - Госдеп США в опубликованном докладе  о ситуации с соблюдением прав человека в мире в 2016 году подверг Таджикистан резкой критике. Авторы доклада отмечают, что одной из главных проблем является то, что власти ограничивают возможности граждан выбирать свое правительство путем свободных и честных выборов.

Среди других проблем называются жестокое обращение с задержанными и заключенными, угрозы сил безопасности в адрес гражданского общества и политических активистов, ограничение деятельности СМИ и доступа к социальным сетям. В ежегодном докладе сообщается, что, несмотря на многопартийную политическую систему в Таджикистане, власти страны, как и прежде, притесняли плюрализм.

Авторы доклада напоминают о проведенном в мае 2016 года всенародном референдуме, в результате которого в Основной закон страны были внесены изменения и дополнения, дающие действующему президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, как «лидеру нации», возможность без ограничений оставаться у власти. Другим важным изменением в Основной закон стал запрет на создание религиозных партий в стране.

Власть полностью сосредоточена в руках президента и его приближенных, и для укрепления своего могущества власти борются с инакомыслием, - отмечают авторы. Госдеп США напоминает также о тюремных сроках членов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, а также их адвоката Бузургмехра Ёрова.

Однако на подобную критику власти страны отвечают, что члены партии осуждены за терроризм, и они не являются политическими заключенными.

Кроме того, у авторов доклада много вопросов вызывают поправки к  закону об органах национальной безопасности, согласно которому представители органов власти могут безбеспрепятственно заходить в дома граждан. Как отмечают авторов доклада, "это является прямым нарушением статьи Конституции о неприкосновенности жилища граждан".

Авторы доклада также отмечают, что несмотря на то что в стране есть закон о свободе слова, в действительности же, сми находятся под жестким прессингом со стороны властей.

Так, за любую критику президента в печатных сми и на телевидении, можно получить до 5 лет тюремного заключения, отмечают авторы доклада. Кроме того, у оппозиции нет доступа к сми для выражения своих взглядов.

Как отмечается в докладе, несмотря на то, что в 2012 году в Таджикистане был отменен Закон о клевете, в судах до сих пор рассматриваются иски к печатным сми по этому закону, в частности по публикациям о президенте.

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Комментарии (4)
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zardusht
13:31, 06 марта 2017
У Рахмона мания величия тяжелейшей формы, власть заражает человека этой болезнью, ведь он уже больше 25 лет у власти, жажда и страсть власти умноженное многократно в жадность есть сущность Рахмона и компании которые страдают тем же, к сожалению тяжесть его болезни нарастает в геометрической прогрессии. Его многочисленные дети и родня, и друзья семьи настолько узурпировали власть на всех уровнях в обществе и в стране, все доходные отрасли экономики в стране принадлежат им и только им, в стране дремучий непотизм, полнейший бардак, таджикскя семя разрушена так как нет полной семьи в таджикистане на данный момент, все уехали на фронт , в Россию, на трудовую миграцию, процесс набирает еще больше обороты, ведь он думает нет их, этих трудовых мигрантов- рабов в стране, от этого лучше ему, его семье и его блюдолизам и боротся с ним тяжело так как нет свободной прессы в стране, опозиция полностью уничтожена по всей стране, нет авторитетных людей которые могли бы критиковать власть в открытую, если будут попытки то эти попытки будут преследоваться и уничтожаться немедленно ведь власть не терпит инокомыслие. Его попытки подготовления своего сына как наследника власти дошло до клоунады. Как же не критиковать его величество после всего этого?
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Lotos13
12:34, 06 марта 2017
лучше бы у себя в стране порядок навели, а потом пусть учат жизни! это невероятно, но США сбросила две атомные бомбы на простых граждан!
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wah!
11:32, 06 марта 2017
В США проблема с правами человека еще хуже (если чел. не белый)
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patriot1977
11:12, 06 марта 2017
Как всегда америкосы суют свои носы. Ну что что конституция такая. Какая им разница
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