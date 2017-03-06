Госдеп США раскритиковал Душанбе за нарушение прав человека

- Госдеп США в опубликованном докладе о ситуации с соблюдением прав человека в мире в 2016 году подверг Таджикистан резкой критике. Авторы доклада отмечают, что одной из главных проблем является то, что власти ограничивают возможности граждан выбирать свое правительство путем свободных и честных выборов.

Среди других проблем называются жестокое обращение с задержанными и заключенными, угрозы сил безопасности в адрес гражданского общества и политических активистов, ограничение деятельности СМИ и доступа к социальным сетям. В ежегодном докладе сообщается, что, несмотря на многопартийную политическую систему в Таджикистане, власти страны, как и прежде, притесняли плюрализм.

Авторы доклада напоминают о проведенном в мае 2016 года всенародном референдуме, в результате которого в Основной закон страны были внесены изменения и дополнения, дающие действующему президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, как «лидеру нации», возможность без ограничений оставаться у власти. Другим важным изменением в Основной закон стал запрет на создание религиозных партий в стране.

Власть полностью сосредоточена в руках президента и его приближенных, и для укрепления своего могущества власти борются с инакомыслием, - отмечают авторы. Госдеп США напоминает также о тюремных сроках членов запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, а также их адвоката Бузургмехра Ёрова.

Однако на подобную критику власти страны отвечают, что члены партии осуждены за терроризм, и они не являются политическими заключенными.

Кроме того, у авторов доклада много вопросов вызывают поправки к закону об органах национальной безопасности, согласно которому представители органов власти могут безбеспрепятственно заходить в дома граждан. Как отмечают авторов доклада, "это является прямым нарушением статьи Конституции о неприкосновенности жилища граждан".

Авторы доклада также отмечают, что несмотря на то что в стране есть закон о свободе слова, в действительности же, сми находятся под жестким прессингом со стороны властей.

Так, за любую критику президента в печатных сми и на телевидении, можно получить до 5 лет тюремного заключения, отмечают авторы доклада. Кроме того, у оппозиции нет доступа к сми для выражения своих взглядов.

Как отмечается в докладе, несмотря на то, что в 2012 году в Таджикистане был отменен Закон о клевете, в судах до сих пор рассматриваются иски к печатным сми по этому закону, в частности по публикациям о президенте.