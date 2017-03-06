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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД РК подтвердил дату встречи по Сирии в Астане

CA-NEWS (KZ) - Очередная встреча по сирийскому урегулированию в Астане состоится, предварительно, 14-15 марта, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на главу МИД РК Кайрата Абдрахманова.

"Страны-гаранты продолжают проводить консультации относительно сроков проведения консультаций по сирийскому урегулированию в Астане, предварительно, 14-15 марта - дата, которая была озвучена в Женеве, она сохраняется", - сказал Абдрахманов.

Министр добавил, что страны-гаранты определяют уровень и формат встречи и "большинство участников процесса по сирийскому урегулированию с удовлетворением отмечают успешный ход Астанинского процесса" и подчеркивают, что без переговоров в Астане невозможна была бы последняя встреча в Женеве по политическим вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

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