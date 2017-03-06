В Монголии прошел «Праздник беркутов» (фото)

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на туристической базе «Чингисийн хурээ» в воскресенье, 5 марта прошел «Праздник беркутов», сообщает Монцамэ.

В этом году это был 10-летний юбилей праздника. Главная цель мероприятия состоится в пропаганде особой традиции и культуры казахских народов.

Казахи являются второй по численности народ в Монголии после народов халх (монгол). По данным переписи населения 2010 года в стране проживает 101 526 казахов (3,8 % населения Монголии).

Во время «Праздника беркутов» всем желающим была предоставлена возможность посетить казахскую юрту, отправиться в поездку на лошадиных санях, увидеть соревнование по охоте на зверей с беркутами.