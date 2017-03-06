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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В афганской провинции Кундуз близ границы с Таджикистаном авиаударом убиты 15 талибов, включая 3 командиров
CA-NEWS (TJ) - кундуз В субботу, 4 марта, в результате авиаудара на территории северной афганской провинции Кундуз (близ границы с Таджикистаном - прим.ред.) были убиты 15 боевиков движения «Талибан», в числе которых оказались 3 командира, сообщает Министерство обороны ИРА.

Согласно отчету оборонного ведомства, воздушная атака была произведена в уезде Имам Сахиб. Помимо убитых, повстанцы потеряли по меньшей мере 3 человек ранеными. Кроме того, в ходе авиаудара были уничтожены их транспортные средства и оружие.

Накануне в результате атаки талибов на контрольный пункт в той же провинции погибли 6 полицейских и еще один получил ранения.

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