В афганской провинции Кундуз близ границы с Таджикистаном авиаударом убиты 15 талибов, включая 3 командиров
- Таджикистан, происшествия
- 11:13, 06 марта 2017
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CA-NEWS (TJ) - В субботу, 4 марта, в результате авиаудара на территории северной афганской провинции Кундуз (близ границы с Таджикистаном - прим.ред.) были убиты 15 боевиков движения «Талибан», в числе которых оказались 3 командира, сообщает Министерство обороны ИРА.
Согласно отчету оборонного ведомства, воздушная атака была произведена в уезде Имам Сахиб. Помимо убитых, повстанцы потеряли по меньшей мере 3 человек ранеными. Кроме того, в ходе авиаудара были уничтожены их транспортные средства и оружие.
Накануне в результате атаки талибов на контрольный пункт в той же провинции погибли 6 полицейских и еще один получил ранения.
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