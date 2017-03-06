РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Сомали за два дня более 100 человек умерли от голода

CA-NEWS (CA) - Более 110 человек погибли в течение двух дней в южной части Сомали от голода, вызванного продолжающейся засухой, сообщает Би-би-си.

«Это сложная ситуация для животноводов и домашнего скота. Люди также страдают от голода и диареи. В течение последних 48 часов в регионе Бай погибли 110 человек», - заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре.

«Правительство Сомали сделает все возможное, чтобы спасти людей, и мы призываем граждан страны помочь умирающим сомалийцам», - добавил он.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что власти впервые сообщили информацию по погибшим в стране с того момента, как во вторник объявили о национальной катастрофе.

По оценкам ООН, около 5 миллионов жителей Африканского Рога нуждаются в помощи на фоне разворачивающегося голода.

В 2011 году из-за голода в Сомали погибли 260 тысяч человек.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич
заместитель председателя Государственной налоговой службы КР
Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×