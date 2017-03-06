Президент АБР посетил Узбекистан и подписал 4 заёмных соглашения на $573 млн

CA-NEWS (UZ) - Президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао в ходе визита в Узбекистан на прошлой неделе подписал заёмные соглашения на общую сумму $573 миллионов долларов США.

Накао выразил свою уверенность в экономических перспективах страны и еще раз отметил готовность АБР в поддержке программы развития правительства, сообщается в пресс-релизе АБР.

Во время своего визита, Накао подписал заёмные соглашения по четырём проектам на общую сумму $573 миллиона долларов США. “Проект финансирования малого бизнеса” на сумму $100 миллионов расширит доступ к финансовым ресурсам для субъектов малого бизнеса в сельской местности и женщин-предпринимателей. “Проект развития систем водоснабжения в Ташкентской области” на сумму $121 миллионов повысит качество жизни более 3 миллионов граждан. “Проект развития цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства” в размере $154 миллионов позволит модернизировать и создать участки интенсивного садоводства, современные и эффективные тепличные хозяйства и объекты по переработке и хранению продукции по всей республике. В рамках “Проекта развития региональных дорог в Кашкадарьинской области” на сумму $198 миллионов будут восстановлены и модернизированы 77 километров региональных дорог.Накао посетил участок реализации проекта строительства солнечной электростанции в Самарканде, где АБР финансирует строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Накао отметил, что АБР, в соответствии со стратегией правительства, планирует предоставить $2,6 миллиарда долларов США в виде суверенных займов в период с 2017-2019 годы для продолжения развития инфраструктуры в секторах энергетики (производство и передача электроэнергии), транспорта (автомобильные и железные дороги), коммунальных услуг (водоснабжение и санитария), для усиления подержки жилищного строительства в сельской местности, а также для улучшения доступа к финансовым ресурсам малым и средним предприятиям и агробизнесу. АБР может рассмотреть выделение дополнительного финансирования по результатам дальнейших обсуждений с правительством.

С 2011 года, программа развития жилищного строительства в сельской местности, финансируемая АБР, обеспечила доступным жильём с современной инфраструктурой более 41 000 семей Узбекистана, проживающих в сельской местности.

Трёхдневный визит главы АБР в Узбекистан включал встречи с президентов Шавкатом Мирзиёевым, первым заместителем председателя Сената Садыком Сафаевым, первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым, заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым, министром финансов и управляющим АБР от Республики Узбекистан Батыром Ходжаевым, и другими официальными лицами.

Узбекистан стал членом АБР в 1995 году, и с тех пор получил 63 займа на общую сумму $5,7 миллиардов.