Монгольская национальная фольклорная группа «Хусугтун» начнет международное турне с арены ООН

CA-NEWS (MNG) - Монгольская национальная фольклорная группа «Хусугтун» проведет международное турне, сообщает Монцамэ.

Пропагандируя во всем мире монгольское национальное искусство группа «Хусугтун» завоевала известность на международной культурной арене. На этот раз группа готовится провести международное турне «Хусугтун на мировой арене-2017» с 3-го марта и свое первое выступление она представит для зрителей в зале ООН.

В ходе своего турне группа планирует провести в общей сложности 10 концертов в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Особенностью нынешнего международного турне «Хусугтун» станет её совместная работа с крупными театрами мира.