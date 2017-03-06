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  6 марта 2017
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В принятые поправки в Констицию Казахстана не заложено переименование Астаны в честь Назарбаева - депутат

CA-NEWS (KZ) - Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев сообщил, что отражение имени Нурсултана Назарбаева в наименовании столицы не заложено в принятых поправках в Конституцию Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Да, заслуги Первого Президента отражены в Конституции, о переименовании Астаны речи нет. Поправка о переименовании Астаны не выносилась на рассмотрение. По аэропорту - это не настолько значимое событие, чтобы вносить его в Конституцию, поэтому, если такое будет, это будет решаться отдельно", - сообщил Казанцев после совместного заседания палат Парламента.

Отметим, согласно принятому проекту, в пункте 2 статьи 91 Конституции закреплен статус Первого Президента. "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными", - говорится в новой редакции основного закона страны.

Парламент принял поправки в Конституцию Казахстана. Законопроект предусматривает 26 поправок в 19 статей Конституции. Напомним, на первом совместном заседании депутаты снова заговорили о переименовании Астаны в честь Назарбаева. Сенатор Дархан Калетаев посчитал своевременной и актуальной идею отображения имени Назарбаева в наименовании столицы и объектов страны. Предложение о переименовании поддержал и депутат Мажилиса Павел Казанцев.

Астану уже предлагали переименовать в 2013 году. Тогда академик Национальной академии наук Султан Сартаев выразил мнение, что столицу надо переименовать в город Нурсултан. А в 2009 году посол Азербайджана Лятиф Гандилов предложил переименовать Астану в Султан-Ату. В ноябре 2016 года депутат Куаныш Султанов предлагал отразить имя Нурсултана Назарбаева в наименовании Астаны.

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