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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан направил гуманитарную помощь Таджикистану
CA-NEWS (UZ) - По поручению президента Шавката Мирзиёева правительством Узбекистана принято решение о направление гуманитарной помощи Таджикистану для пострадавших от стихийных бедствий, вызванных сходом крупных снежных лавин в горных районах этой страны, повлекших за собой не только большой экономический ущерб, но и человеческие жертвы.

Общий объем гуманитарного груза, передаваемого народу соседнего государства, составляет почти 60 тонн. В него входят продукты питания, медикаменты, строительные материалы, уголь, теплая одежда и другие товары первой необходимости, сообщила пресс-служба МЧС РУз.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан поручено обеспечить координацию работ по формированию, доставке и передаче гуманитарного груза таджикской стороне.

Напомним, что на территории Таджикистана в конце февраля зарегистрировано около 100 сходов крупных лавин, вызванных крупнейшими за последние 30 лет снегопадами. Ряд расположенных на Памире поселков до сих пор недоступен для наземного транспорта.

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