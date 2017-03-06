Взрыв прогремел на остановке в Экибастузе
- Казахстан, происшествия
- 11:47, 06 марта 2017
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CA-NEWS (KZ) - На главной улице Экибастуза 5 марта взорвался газовый баллон, сообщают казахтснаские сми со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. При взрыве возгорания не произошло. Судя по снимкам, размещенным в Instagram на странице "Полезный Экибастузец", ударной волной в кафе выбило стекла.
При взрыве пострадали работники заведения. По информации ДЧС области, Лим Владимир 1979 года рождения получил ожоги лица и обеих рук. Цой Владимир 1993 года рождения также получил ожог лица. Оба пострадавших доставлены в центральную городскую больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации мужчины отказались. Сумма ущерба и причина взрыва устанавливаются.
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