ВОЗ предложило Азиатским играм в Туркменистане присвоить статус свободных от табака

CA-NEWS (TM) - Представителями ВОЗ было также предложено выработать план действий для присвоения 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам статуса свободных от табака, сообщает пресс-служба туркменского МИД..

В ходе встречи в МИД Туркменистана с директором отдела контроля неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья Европейского регионального бюро (ЕБР) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауденом Галеа и менеджером программы по борьбе и контролю над табаком Кристиной Мауэр-Штендер был представлен отчет второго года проекта «Реализация положений Ашхабадской декларации: на пути к освобождению Европейского региона от табака» и обсуждены возможности продления проекта по контролю и борьбе с табаком.

Отметив высокий уровень и плодотворность многолетнего сотрудничества Туркменистана с ВОЗ, стороны выразили удовлетворение результатами взаимодействия.

Сотрудники ЕБР ВОЗ прибыли в Ашхабад для участия в конференции, посвященной 25-летию вступления Туркменистана в ООН.