В Узбекистане наблюдаются положительные изменения, но остаются «значительные проблемы в области прав человека», - доклад Госдепа США

CA-NEWS (UZ) - Государственный департамент США опубликовал в пятницу, 3 марта, ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире. Согласно авторам доклада, в Узбекистане наблюдаются положительные изменения в стране с приходом нового президента, но остаются "значительные проблемы в области прав человека", как пытки и жестокое обращение с задержанными со стороны сил безопасности.

Как говорится в документе, "Узбекистан является авторитарным государством с конституцией, которая предусматривает президентскую систему правления с разделением полномочий между исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Исполнительная власть доминирует в политической жизни и осуществляет почти полный контроль над другими ветвями власти".

В отчете авторы выявили положительные изменения в стране с приходом нового президента Шавката Мирзиёева, такие как повышение прозрачности на первых выборах, условия избирателям с ограниченными физическими возможностями, а также беспрепятственный доступ для 600 международных наблюдателей.

"Наиболее значительные проблемы в области прав человека включали пытки и жестокое обращение с задержанными со стороны сил безопасности, отказ в надлежащей правовой процедуре и справедливом судебном разбирательстве, а также неспособность граждан выбирать свое правительство в свободных, справедливых и периодических выборах", - отмечается в докладе.

При этом авторы отмечают и "другие продолжающиеся проблемы в области прав человека - длительное содержание под стражей; суровые, а иногда и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольные аресты и задержания; широко распространенные ограничения на свободу вероисповедания, включая преследование членов групп религиозных меньшинств и продление срока заключения верующих всех конфессий. Проблемы также включают ограничения на свободу слова, печати, собраний и ассоциаций; ограничения в отношении гражданского общества; ограничения на свободу передвижения; насилие против женщин; неспособность граждан на получение адекватных социальных услуг, таких как здравоохранение и образование; торговля людьми, в том числе принудительный труд со стороны правительства".