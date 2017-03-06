Дональд Трамп оставит американские войска в Афганистане, - глава МИД
- Азия и мир, политика
- 12:35, 06 марта 2017
- Просмотров: 201
CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим афганским коллегой Мохаммад Ашрафом Гани обещал оставить американский военный контингент в Афганистане, заявил глава МИД ИРА Салахуддин Раббани в интервью «РИА Новости».
Афганский министр подчеркнул, что США и другие страны подтвердили свои обязательства по поддержке Афганистана на конференции стран-доноров в Брюсселе.
«Теперь к вопросу о новой администрации (США), будет ли она продвигаться дальше? В ходе телефонного разговора наши президенты обсудили соответствующие обязательства США о том, что войска останутся и будут оказывать помощь национальным силам Афганистана», — отметил Раббани.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич
заместитель председателя Государственной налоговой службы КР
|Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
|Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"