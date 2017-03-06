Дональд Трамп оставит американские войска в Афганистане, - глава МИД

- Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим афганским коллегой Мохаммад Ашрафом Гани обещал оставить американский военный контингент в Афганистане, заявил глава МИД ИРА Салахуддин Раббани в интервью «РИА Новости».

Афганский министр подчеркнул, что США и другие страны подтвердили свои обязательства по поддержке Афганистана на конференции стран-доноров в Брюсселе.

«Теперь к вопросу о новой администрации (США), будет ли она продвигаться дальше? В ходе телефонного разговора наши президенты обсудили соответствующие обязательства США о том, что войска останутся и будут оказывать помощь национальным силам Афганистана», — отметил Раббани.