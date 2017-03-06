В Таджикистане удвоились цены на сельхозпродукцию

- На таджикских рынках подорожала сельхозпродукция, однако в профильных государственных ведомствах страны утверждают, что данная ситуация носит сезонный характер.

Цена картофеля достигла $0.4 за килограмм, морковь стоит $0.1-0.2 за кг, репчатый лук – $0,3, капуста – $0,3, яблоки — $0,9-1,2.

В начале февраля стоимость одного килограмма картофеля составляла $0,2,репчатый лук - $0.1.

По данным профильных ведомств, к росту цен на сельхозпродукцию привело закрытие автодороги Душанбе-Худжанж-Чанак (на несколько дней в феврале) в результате многочисленных снежных лавин. Подорожали морковь, репчатый лук, капуста, а также несезонные культуры, такие, как помидоры и огурцы.

Это явление ежегодно наблюдается в Таджикистане – когда предыдущий урожай заканчивается, торговцы стремятся подороже продать остатки, зная, что до сбора нового урожая осталось немного, — утверждают в ведомствах.

Справедливости ради нужно отметить, что дефицита сельхозпродукции на рынках не ощущается, наоборот сохраняется изобилие товаров.

По данным министерства сельского хозяйства страны в прошлом году объем произведенного картофеля составил 514,7 тыс. тонн. Этот показатель превышает показатель 2015 года на 45,6 тыс. тонн

Урожай картофеля, в среднем, составил более 231,7 центнеров с га. Всего картофель в фермерских и общественных хозяйствах посажен на площади более 22,3 тыс. га.

Напомним, в начале 2014 года министерство сельского хозяйства заявило, что по итогам 2013 года в Таджикистане впервые произведено свыше 1 млн. тонн картофеля.

Однако зимой и весной 2014 года все рынки страны были завалены картофелем пакистанского производства при дефиците местного картофеля. Цена на килограмм картошки поднялась тогда до 5 сомони ($1 по тогдашнему курсу).

При таком положении дел тогда возникли сомнения относительно по статистическим данным Минсельхоза относительно урожая картошки в 1 млн. тонн.