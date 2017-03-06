Туркменистан имеет авторитарное правительство под контролем президента Гурбангулы Бердымухамедов и его ближайшего окружения, - доклад Госдепа США

CA-NEWS (TM) - Туркменистан имеет авторитарное правительство под контролем президента Гурбангулы Бердымухамедов и его ближайшего окружения, об этом говорится в докладе Госдепа США о ситуации с соблюдением прав человека в мире в 2016 году

По данным авторов доклада, гражданские власти осуществляют эффективный контроль над силами безопасности.

«Наиболее важными проблемами в области прав человека стали: произвольные аресты и задержания; непроизвольное лишение свободы; пытки; игнорирование гражданских свобод, в том числе ограничения свободы вероисповедания, слова, печати, собраний и передвижения; и неспособность граждан выбирать свое правительство путем свободных и честных выборов, которые включают реальные политические альтернативы», - говорится в докладе.

«Другие продолжающиеся проблемы в области прав человека включают отказ в надлежащей правовой процедуры и справедливом судебном разбирательстве и произвольном вмешательстве в личную жизнь и переписку. Ограничения доступа к Интернету остается серьезной проблемой. Была также дискриминация и насилие в отношении женщин; торговля людьми, в том числе использование правительством страны принудительного труда во время ежегодного сбора хлопка; ограничения на свободное объединение работников; и принудительное уничтожение домашних животных Ашхабада», - отмечается в тексте.

Официальные лица в службах безопасности и в других местах в правительстве действовали безнаказанно. Не было зарегистрировано ни одного уголовного преследования правительственных чиновников за нарушения прав человека.