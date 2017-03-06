Назарбаев направил в Конституционный Совет закон о поправках в Конституцию Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Представленный на подпись Главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" направлен в Конституционный Совет, сообщает пресс-служба Акорды.

6 марта 2017 года Парламент принял и представил на подпись главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

"Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства", - говорится в сообщении.

Напомним,15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана.

"Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и Парламентом. Специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, и, возможно, Конституции", - сказал тогда в своем выступлении Назарбаев.



11 января 2017 года распоряжением президента была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.

24 февраля Рабочая группа объявила о завершении всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".