Назарбаев направил в Конституционный Совет закон о поправках в Конституцию Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Представленный на подпись Главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" направлен в Конституционный Совет, сообщает пресс-служба Акорды.
6 марта 2017 года Парламент принял и представил на подпись главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
"Нурсултан Назарбаев в соответствии со статьей 72 Конституции обратился в Конституционный Совет для рассмотрения указанного закона на предмет его соответствия установленным Конституцией ценностям, основополагающим принципам деятельности и форме правления государства", - говорится в сообщении.
Напомним,15 декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил рассмотреть вопрос перераспределения власти, выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана.
11 января 2017 года распоряжением президента была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. А 13 января Акорда опубликовала состав группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
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заместитель председателя Государственной налоговой службы КР
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проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
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председатель правления ОАО "Айыл Банк"