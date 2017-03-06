РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла РФ

CA-NEWS (CA) - Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре, сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

По данным издания, россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.

Посольство России в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом подозреваемой.

Ранее по делу об убийстве Карлова власти Турции арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству Андрея Карлова. Среди них — активист организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и сотрудники правоохранительных органов. Организатор и исполнитель покушения, 22-летний Мевлют Алтынташ, был застрелен турецкими полицейскими в день убийства Андрея Карлова.

Алтынташ застрелил российского посла 19 декабря 2016 года на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Отстраненный от службы полицейский несколько раз выстрелил в спину Карлову. В итоге дипломат скончался от полученных ран.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич
заместитель председателя Государственной налоговой службы КР
Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×