В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла РФ

CA-NEWS (CA) - Гражданка России, которая предположительно была связана с Мевлютом Алтынташем, убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова, арестована в Анкаре, сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года, следствие подозревает, что она поддерживала телефонные контакты с Алтынташем до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp.

По данным издания, россиянка причастна к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях в Анкаре.

Посольство России в Анкаре не смогло предоставить РИА Новости оперативный комментарий в связи с арестом подозреваемой.

Ранее по делу об убийстве Карлова власти Турции арестовали пять человек, которые подозреваются в причастности к убийству Андрея Карлова. Среди них — активист организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и сотрудники правоохранительных органов. Организатор и исполнитель покушения, 22-летний Мевлют Алтынташ, был застрелен турецкими полицейскими в день убийства Андрея Карлова.

Алтынташ застрелил российского посла 19 декабря 2016 года на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Отстраненный от службы полицейский несколько раз выстрелил в спину Карлову. В итоге дипломат скончался от полученных ран.