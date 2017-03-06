В Улан-Баторе прошел флешмоб по игре на монгольском музыкальном инструменте Моринхур (фото)
CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе прошел флешмоб, на котором толпа сыграла на монгольском музыкальном инструменте Моринхур.
Видео было опубликовано на канале YouTube пользователя под ником Anton Vdk.
В 8-минутном ролике люди разных возрастов собравшиеся на главной площади Улан-Батора сыграли на Муринхурах.
Справка: Морин хуур, морин толгойтой хуур — монгольский смычковый музыкальный инструмент. Головка грифа морин хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Звук инструмента в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием или с дуновением ветра в степи, в некоторых композициях звук инструмента имитирует ржание.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Асылкулов Искендер Эсенгельдиевич
заместитель председателя Государственной налоговой службы КР
|Абытов Байболот Капарович
проректор по науке и международным связям ОшГЮИ
|Акимов Мурат Кудайбергенович
председатель правления ОАО "Айыл Банк"