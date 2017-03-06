В Ташкенте, Самарканде и Карши установят памятники Исламу Каримову

- Телевидение Узбекистана сообщило о том, что памятники первому президенту Исламу Каримову будут установлены в трех городах республики – Ташкенте, Самарканде и Карши. Президент Шавкат Мирзияев, который лично ознакомился с проектами, поручил завершить строительство памятников и мемориального комплекса имени Ислама Каримова до начала празднования 26-летия Независимости Узбекистана.

Согласно официальному сообщению, переданному в эфире информационной программы «Ахборот» телеканала Узбекистан, в своем выступлении президент Шавкат Мирзияев заявил: «Наш народ и мировое сообщество ставят имя Ислама Каримова наряду с именами таких выдающихся государственных и политических деятелей, как Джордж Вашингтон, Шарль де Голль и Мустафа Кемаль Ататюрк».

Как говорится в официальном сообщении, до начала празднования 26-летия Независимости Узбекистана напротив рабочей резиденции первого президента «Оксарой» в Ташкенте будет установлен памятник Исламу Каримову, а также создан научно-просветительский мемориальный комплекс его имени. Кроме того, памятник Исламу Каримову будет установлен в центре Самарканда, а недалеко от него появятся музей и фонтаны, а также сквер его имени.

Еще один памятник Каримову будет установлен в центре Каршинского района Кашкадарьинской области, где начинал свою служебную карьеру первый президент Узбекистана.

Вместе с тем, памятник первому президенту Узбекистана появится в Москве, в одноименном сквере на улице Большая Полянка. Соответствующее постановление 21 декабря прошлого года приняла Мосгордума. В Туркменистане площадь и сквер уже названы в честь Ислама Каримова. Он скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от кровоизлияния в мозг. Его могила в Самарканде уже стала объектом паломничества в Узбекистане.

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