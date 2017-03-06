Президент Узбекистана прибыл в Туркменистан
- Узбекистан, политика
- 14:42, 06 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 6 марта прибыл с государственным визитом в Туркменистан.
В международном аэропорту города Ашхабада в честь высокого гостя были подняты государственные флаги Узбекистана и Туркменистана, выстроен почетный караул, сообщила пресс-служба главы РУз.
Делегация Узбекистана направилась в отведенную для нее резиденцию.
Большая подготовка к визиту президента в Туркменистан ощущается повсюду. Улицы города украшены государственными флагами двух стран, баннерами с приветствиями на узбекском и туркменском языках.
В программу визита включены двусторонние переговоры, культурные мероприятия. По итогам визита предусмотрено подписание Совместного заявления Президентов двух государств, Договора о стратегическом партнерстве, а также ряда документов, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
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