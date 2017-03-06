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  6 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Музыкант из Алматы сочинил композицию специально для Дариги Назарбаевой (видео)

CA-NEWS (KZ) - Аранжировщик из Алматы Жан Серикбек посвятил композицию сенатору Дариге Назарбаевой в честь 8 Марта, передает Tengrinews.kz.

29-летний музыкант сочинил мелодию полгода назад, однако официально решил представить ее широкой публике в канун Международного женского дня.

Как рассказал алматинец, в сентябре прошлого года он поехал на отдых в Усть-Каменогорск к родителям. В их доме есть специальная студия с музыкальными инструментами. Там он и создал мелодию, мотивы которой возникли у него в голове очень давно. Жан Серикбек заявил, что это первая композиция, которую он посвятил кому-либо.

"Мы с Даригой Нурсултановой пересекались на фестивале "Алматы - моя первая любовь" два-три года назад. Я был задействован в этом проекте по своей основной деятельности - аранжировке. Вот тогда я решил посвятить музыку ей. Точно не могу объяснить, почему. Просто захотелось порадовать ее, подчеркнуть ее доброту и другие качества. Музыка была написана полгода назад, но решил представить только сейчас, потому что дорабатывал и улучшал ее все время. И вот пришло время выпустить мелодию в свет", - поделился музыкант.

На сегодняшний день 29-летний парень успел поработать со многими звездами отечественной эстрады. Среди них Сейфуллин Жолбарыс, Роза Рымбаева, Кайрат Нуртас, Бейбит Корган, группы "Мистерионс", "Сункар" и многие другие. Кроме того, Жан Серикбек создал ремикс для российской группы "Серебро" и аранжировал песни для кыргызского певца Ильяса Абдразакова. Также он сотрудничал с "Казахфильмом" и создавал музыку для фильмов.

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