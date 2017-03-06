Президенты Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде

CA-NEWS (TM) - Президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели в Ашхабаде переговоры в формате «один на один», сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.

Переговоры состоялись в президентском дворцового комплексе «Огузхан» в Ашхабаде после церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов.

Бердымухамедов поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом. Как отметил он, этот визит - важный шаг на пути дальнейшего укрепления и развития туркмено-узбекских отношений, в основу которых заложены узы дружбы и добрососедства, принципы взаимовыгодного сотрудничества.

Поблагодарив Гурбангулы Бердымухамедова за приглашение посетить Туркменистан и радушный приём, узбекский лидер подчеркнул высокий уровень межгосударственного диалога, неизменно носящего взаимоуважительный, конструктивный характер. Президент Узбекистана выразил уверенность в том, что нынешняя встреча придаст новый импульс двустороннему партнёрству, располагающему солидным потенциалом.

Главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов, касающихся нынешнего состояния и перспектив туркмено-узбекского сотрудничества на его ключевых направлениях в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей, приоритетов социально-экономического развития Туркменистана и Узбекистана и планов на будущее. Высказавшись за наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, Бердымухамедов и Мирзиёев отметили важность стимулирования плодотворных гуманитарно-культурных контактов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Затем переговоры продолжатся в зале «Солтан Санджар» в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

По завершении встречи переговоры на высшем уровне продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

Стороны выступили за укрепление торгово-экономических связей, партнерства между бизнес-сообществами, увеличение объёмов взаимного товарооборота.

Особое значение на переговорах было уделено активизации взаимодействия на двустороннем уровне и в международном формате по экологической проблематике - в водохозяйственных вопросах и борьбе с опустыниванием. Обсуждались вопросы взаимодействия в туристической сфере, гуманитарного, научного и спортивного сотрудничества.

Главы государств подчеркнули, что Туркменистан и Узбекистан также отличает близость или совпадение подходов по актуальным международным и региональным проблемам, что является важной предпосылкой к объединению усилий по обеспечению устойчивого развития и стабильности в регионе.