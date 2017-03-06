Москва оспаривает решение ЕСПЧ о выплате компенсации гражданину Таджикистана

- Разгорается скандал вокруг решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 26 октября 2016 года, обязавшего Россию выплатить гражданину Таджикистана Туйчи Джураеву и его жене Екатерине Шалковой компенсацию по пять тысяч евро за то, что Джураеву закрыли въезд в Россию. Интересы заявителей представлял юрист Сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал", пишет радио Озоди.

Россия не согласна с решением суда и считает его «несправедливым». В Москве уверены, что имелись все законные основания для того, чтобы закрыть въезд в страну гражданина Таджикистана. Решение о запрете его въезда было обосновано интересами национальной безопасности, считают российские юристы. Иск России о признании недействительным решение о выплате компенсации Туйчи Джураеву и его супруге Екатерине Шалковой будет рассмотрен вышестоящей инстанцией Европейского суда по правам человека 6 марта.

В 1995 году Туйчи Джураев прибыл в Россию из Таджикистана. В 1998 году Дзержинский районный суд Перми приговорил его к восьми годам тюремного заключения. В 2011 году обвинительный приговор был отменен.

Сообщается, что у Туйчи Джураева было разрешение на временное проживание, которое он продлевал; он имел право на трудоустройство. Также он был заместителем председателя регионального отделения "Союза таджиков России" – общественной организации, развивающей культурные связи между Таджикистаном и Россией. Но через два года после отмены обвинительного приговора в отношении Туйчи Джураева его въезд в Россию был закрыт - 13 мая 2013 года Туйчи Джураев поехал в Таджикистан, а через неделю, когда он возвращался, в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" ему сообщили, что обратный въезд в страну ему запрещен.

ЕСПЧ признал, что в результате запрета на въезд в отношении Джураева и его жены была нарушена статья 8 конвенции о защите прав человека и основных свобод — о праве на уважение личной и семейной жизни. В январе 2015 года, с началом рассмотрения дела в Страсбурге, Джураева впустили в Россию, и он получил разрешение на временное проживание в этой стране.